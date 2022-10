دييغو سيميوني يحسم موقفه من إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع كريستيانو رونالدو

Diego Simeone: “Cristiano Ronaldo for Atléti? Ronaldo is an absolute benchmark for Real Madrid...”, tells @libermanmartin via @atletiuniverse. ⚪️🔴 #Atleti



“I wouldn’t see Martín Palermo or Riquelme playing in River Playe or Ortega in Boca. That’s very clear”. pic.twitter.com/tykDijHXpp