دييغو سيميوني يحسم موقفه من إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع كريستيانو رونالدو

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رونالدو يستهدف الخروج من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما سيسمح له المدرب الهولندي إريك تين هاغ، بالرحيل عن الفريق.

ويُعاني كريستيانو رونالدو من قلة المشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ بدأ كأساسي في 4 مباريات فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد من أصل 11 مباراة للفريق بمختلف المسابقات، منها مباراة وحيدة فقط في الدوري الإنجليزي، و3 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة " سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد حدد بديل رونالدو بالفعل في حال مغادرته الفريق في يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي، كبديل لرحيل كريستيانو رونالدو المحتمل في يناير.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أنه، في الصيف الماضي حاول كريستيانو رونالدو العودة إلى إسبانيا أولاً من خلال ريال مدريد إذ عرض نفسه على النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو حاول أيضا العودة إلى الليغا مرة أخرى عبر أتلتيكو مدريد لكن الأمر لم يحدث وبقي اللاعب في البريميرليغ.

ووصل رونالدو أخيرا إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، بواقع 450 هدفًا برفقة ريال مدريد، و144 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف برفقة سبورتنغ لشبونة.

وتمكن النجم البرتغالي من التسجيل في جميع الدوريات التي شارك بها، على مدار آخر 20 موسمًا، بدايةً من موسم (2002 - 2003).