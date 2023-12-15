"أنف حاسوبي".. ابتكار روسي لكشف الروائح الحساسة

ابتكر باحثون من جامعة "الجنوب الفيدرالية" في روسيا نظامًا هجينًا حيويًا، يُعرف باسم "الأنف الحاسوبي"، ويمكنه اكتشاف الروائح بحساسية غير مسبوقة.

ويقوم الابتكار على البصلة الشمية لحيوان معين، حيث يتم دمج مصفوفة من الأقطاب الكهربائية، ويحتوي النظام على مضخم إشارة بيولوجي، ومحوّل تناظري رقمي، وبرنامج يعتمد على شبكات عصبية متعددة.

وبحسب الباحثين، فإنّ "الأنف الحاسوبي" لا يمكن خداعه، وهو قادرُ على التعرف على المواد حتى لو كانت مخفية خلف روائح أقوى.

ويُمكن لـ"الأنف الحاسوبي" قراءة نشاط الدماغ، واستخراج أنماط الإشارات الكهربائية التي تستجيب لمواد معينة، لذا يمكن استخدامه في أنظمة الأمن، كما يتميز بالتكلفة المنخفضة، والإنتاجية العالية والكفاءة.

ويهدف التصميم كذلك إلى فحص البضائع، والبحث عن المواد المحظورة، ويمكن في نصف ساعة فقط تدريب مثل هذا الأنف للتعرف على أي مادة.