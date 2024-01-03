ما قصة "العصابة" التي أبكت دنيا بطمة؟
خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر مقطع فيديو بثته، مؤكدة أنها تتعرض لـ"مؤامرة كبيرة".
وجاء حديث "بطمة" عقب رفض محكمة النقض في الرباط طعنًا مقدمًا من قبلها في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها في قضية "حمزة مون بيبي".
ولفتت في فيديو بثته عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، أنها "تتعرض لمؤامرة من عصابة كبيرة"، مؤكدة أن "الله شاهد" ولن تتطرق إلى التفاصيل.
وعلقت بالقول: "لكن ربي فوق ويجبلي حقي، الستارة تكشف مع الأيام، أقسم بالله مع الأيام تعرفون أشياء".
وأضافت الفنانة المغربية: "خبث وناس تحفر ليك وتغدر فيك، بس الحمد لله، حاولت إني مبكيش لكن مقدرتش أنا إنسان".
ولاحقًا، نشرت "بطمة" عدة منشورات عبر خاصية "ستوري" من معجبين وفنانين يعلنون دعمهم لها، كما نشرت مقاطع من أغنيتها "الدنيا بتدور"، في دلالة على تعرضها للظلم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها الفنانة المغربية تورطها في قضية "حمزة مون بيبي"، وتلمح إلى وجود أشخاص يحاولون الإيقاع بها.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بالسجن النافذ مدة عام بحق "بطمة" على خلفية تورطها في القضية.
ومن غير المعروف إن كان سيتم إلقاء القبض على الفنانة المغربية لقضاء فترة حكمها أم لا.