ما قصة "العصابة" التي أبكت دنيا بطمة؟

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر مقطع فيديو بثته، مؤكدة أنها تتعرض لـ"مؤامرة كبيرة".

وجاء حديث "بطمة" عقب رفض محكمة النقض في الرباط طعنًا مقدمًا من قبلها في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها في قضية "حمزة مون بيبي".

ولفتت في فيديو بثته عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، أنها "تتعرض لمؤامرة من عصابة كبيرة"، مؤكدة أن "الله شاهد" ولن تتطرق إلى التفاصيل.

وعلقت بالقول: "لكن ربي فوق ويجبلي حقي، الستارة تكشف مع الأيام، أقسم بالله مع الأيام تعرفون أشياء".