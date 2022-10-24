العراق.. النائبة عالية نصيف تفتتح مغتسلا للأموات وتثير ضجة واسعة

أثارت النائبة في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ضجة واسعة، بعد إعلانها افتتاح مغتسل للأموات.

وعبر صفحتها الرسمية، على "فيسبوك" قالت نصيف "نتمنى ديمومة الحياة لجميع شعبنا العراقي، لكن هذه سُنة الحياة كلنا فانون.. بفضل الله اكتمل تشييد بناء مغتسل (نور الحسين) الواقع في دور نواب الضباط بجانب جامع الفاروق، بجهود النائب عالية نصيف، وبجهود الخيرين من أهل المنطقة، عملنا معًا على إتمامه ونشكر كل مَن أسهم في هذه الصدقة الجارية".

وعلى رغم أن إنشاء المغتسلات أو المقابر، يتم غالبًا على نفقة المحسنين، فإن إعلان نائبة عراقية عن ذلك، أثار ضجة واسعة، وقوبل إعلانها بالرفض، باعتبار أن مسار أعمالها يتجه نحو التنمية ورفاهية المجتمع.

وعبر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم، وسخريتهم، من إعلان النائبة نصيف، مطالبين إياها، بالتحول نحو متابعة المشاريع الاقتصادية، والضغط لإنشاء البنى التحتية والخدمية، في بلد يعاني تهالكًا لأغلب مرافق الخدمات فيه.

الباحث في الشأن السياسي، شاهو القرداغي، كتب معلقًا "تشييد بناء مغتسل (مجاني) لتغسيل الموتى بجهود النائب عالية نصيف يعدّ إنجازًا كبيرًا بالنسبة لهم".