باسم مغنية: بيروت صنعت نجومية تيم حسن.. والفنان اللبناني "انكسرت شوكته"

أكد الفنان باسم مغنية أنه الأفضل من بين الممثلين اللبنانيين، الذين قدموا أدوارا جيدة في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنّ لبنان صنع من الفنان السوري تيم حسن "سوبر ستار".

وقال، خلال استضافته في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، إن لبنان يملك مقومات قوية من مخرجين وكتاب وممثلين، وأهم الأعمال المشتركة انطلقت منه، وانطلق معها نجوم عرب، أصبحوا "سوبر ستار"، مثل تيم حسن.

وأوضح أن الفنان السوري تيم حسن كان نجما عربيا قبل الدراما المشتركة، لكن مشاركته في هذه النوع من الدراما صنعت منه "سوبر ستار"، مبينا أن تيم حسن "فنان ذكي"، واختياراته لعبت دورا كبيرا في نجاحه.

وأضاف "مغنية" أنه كان سعيدا جدا في تجربته الفنية مع الفنان السوري باسل خياط، وأنّ انسجاما كبيرا كان بينهما، معتبرا أنّ تاريخه الفني أكبر من تاريخ باسل خياط، لكن شهرة "خياط" العربية أكبر من شهرته.

وتابع أنه يحب مشاركة أي ممثل من أي جنسية كانت، طالما أن الدور يستحق ذلك، مبينا أن الفنان السوري رامي حنا أثر كثيرا في حياته الفنية، لأنه في الأصل ممثل ويعرف جيدا كيف يتعاطى مع الممثلين، واصفا "حنا" بأنه فنان "حقيقي".

وأشاد الفنان اللبناني بتجربته مع الفنانة الكويتية هدى حسين، مشيرا إلى أنها "هي من أصرت أن يشارك معها في (البيت الملعون)".

واعتبر "مغنية" أن عدم سطوع نجم الفنان اللبناني يرجع إلى ما وصفه بـ"السوق" ومتطلباته، مؤكدا أنه "يرفض كفنان التواجد لمجرد التواجد، ويحب أن يقدم الدور إن كان جيدا".

ووصف نفسه بأنه "إضافة" لأي مخرج حين يطلبه للمشاركة في أي عمل، مشددا على أنه اعتذر حتى عن أدوار بطولة، لأنه "لم يشعر بأنها لصالحه".

ولفت إلى أنه يرى نفسه الأفضل بين الممثلين اللبنانيين، ممن قدموا أدوارا جيدة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي اعتبر فيه أن هناك أعمالا لبنانية كثيرة على الساحة اليوم دون المستوى.

وقال الفنان اللبناني إنه "لا يقبل أبدا أن يقوم بالتمثيل أمام ممثلين ليس لديهم أي تاريخ أو فن"، معلقا بأنّ العديد من الفنانين اللبنانيين "انكسرت شوكتن"، بسبب أدوار وافقوا على لعبها، أو بسبب الظروف، على حد تعبيره.

واعتبر باسم مغنية أن عدم مشاركته إلى حد اللحظة في أعمال من إنتاج شركة "الصباح" يرجع إلى رغبته دائما في المنافسة إلى الأمام، ولأنه يرفض أن يتم تقليص مساحة دوره، وعدم منحه حقه كممثل له تاريخه.

وكشف عن وجود مشروعين مع مواطنته الفنانة نانسي عجرم، إذ سيشاركها في "ديو" تمثيلي، وكذلك في إخراج أغنية لها.