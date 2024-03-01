أثناء قيادتها السيارة.. النيران تشتعل ببطلة كمال أجسام روسية

اشتعلت النيران في البطلة الروسية السابقة ورئيسة اتحاد كمال الأجسام في منطقة ريزان، إيرينا بوغرونوفا، في سيارتها الخاصة، في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد أرادت لاعبة كمال الأجسام، البالغة 41 عاما، إشعال سيجارة بينما كانت تقود سيارتها في شوارع منطقة ستروغينو، وبسبب عاصفة من الرياح؛ انتشرت النار على الفور في شعرها.

وما لبثت أن انتشرت النيران وأصابت بوغرونوفا بحروق شديدة في وجهها، ورقبتها، وذراعيها، قبل أن يتم إدخالها إلى المستشفى.