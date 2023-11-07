لماذا تجاهل فنانون سوريون حرب غزة؟

رغم مرور شهر كامل على حرب إسرائيل على غزة، يلتزم العديد من نجوم الصف الأول في سوريا، الصمت.

وعلى خلاف فنانين عرب دأبوا منذ بدء الحرب عن نشر المنشورات الداعمة لغزة عبر حساباتهم، وعلى رأسهم الفنانون المصريون، غاب فنانون سوريون بارزون عن المشاركة في أي منشور داعم.

هذا الغياب، فتح باب الانتقادات على هؤلاء، فبينما عبر متابعون عن "خيبة أملهم" بنجومهم المفضلين، عبر آخرون عن صدمتهم من تجاهل فنانين سوريين لما يحدث في غزة، خاصة بالنظر لأعمال فنية قدموها دعموا من خلالها القضية الفلسطينية.