خدروه بالإكراه.. عراقي يجبر ابنه على بيع كليته

ألقت الجهات الأمنية في محافظة ميسان في العراق القبض على أب قام بإجبار ابنه على بيع إحدى كليتيه.

وفي بيان لقيادة شرطة المحافظة، أكدت أن معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان، بإجبار أحد أبنائه والذي يبلغ من العمر 22 عاماً بالسفر تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة.

وأضافت الشرطة في بيانهما، أنه بعد وصول الأب إلى الوجهة المقصودة مع ابنه، قام باقتياده إلى أحد المستشفيات، والتي كان قد اتفق معها مسبقا على بيع إحدى كليتي ابنه، حيث فعل ذلك بالإكراه وتحت التخدير.

واعترف الأب في التحقيقات بجريمته، حيث تمت إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.