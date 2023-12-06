الكويت.. الإعدام لمتهمَين في قضية مبارك الرشيدي

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بإعدام المتهمَين الأول والثاني في قضية قتل مبارك الرشيدي.

وبحسب بيان المحكمة فإن "قرار المحكمة جاء بعد ثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب المتهمين جريمتهما بأن أعدّا عدتهما وترصّدا للمتهم وما إن ظفرا به ارتكبا جريمتهما وأزهقا روحا حرم الله قتلها".

وسبق أن ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلًا عن مصادر، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته؛ إذ قال إنه قام بضرب مبارك علي الرشيدي بقطعة حديد على رأسه، قبل أن ينقل جثته إلى بر السالمي بمساعدة مقيم مصري.

وتابع المتهم في اعترافه أنه قام والمصري بإحراق الخيمة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإزالة آثار الدماء، لافتًا إلى "وجود خلافات شخصية وأسباب أخرى وراء جريمته".

وقال مصدر أمني لـ"القبس" في التفاصيل، إن ثلاثة أشخاص على الأقل متورطون في هذه القضية، وهم شقيقان محبوسان على ذمة القضية، والمقيم المصري المحتجز في بلاده على ذمة القضية، والذي ساعد في نقل جثة الرشيدي إلى بر السالمي، بعد أن لفظ المجني عليه أنفاسه داخل المخيم.

واختفى مبارك الرشيدي في منطقة كبد في مارس/آذار الماضي في ظروف غامضة، بينما شهدت قضيته استنفارًا رسميًّا وشعبيًّا، حتى العثور على جثته والقبض على المتهمين بقتله.