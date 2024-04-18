"أمهاتكن ما ربتكن".. فارس إسكندر يهاجم المتنمرين على زوجته‎

وأضاف فارس إسكندر خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "أهلا فيكم، معكم العريس بنفسه، في البداية أحب أن أوجه الشكر لكل من هنأنا وتمنّى لنا السعادة، أما بالنسبة للمتنمرين والفاشلين، فأريد أن أشرح بعض الأشياء".

واستكمل إسكندر: "إيه، أخذتها أكبر مني بقيمتها وأخلاقها ومحبتها وتواضعها، ولكل إللي عم يقولوا إنه زوجتي مثل أمي، إيه أكيد بدّي نقّيها مثل أمي مش مثل أمهاتكم لأنه ما عرفن يربوكم".

وقرأ الشاعر اللبناني بعض التعليقات من الجمهور، ومنها: "صُمتَ صُمتَ وأفطرت على بصلة"، ليرد أسكندر، قائلاً: "مش مشكلة ومش غلط.. أنا بحبها كثيرًا، وهيدا القرار اتخذته بكل إرادتي، وهي إنسانة بالحب وبالقانون قاضية، ومكتملة بالنسبة لي".

واحتفل فارس إسكندر قبل أيام بزواجه من فتاة تدعى "هبة إسماعيل" في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وخلال الحفل تحدث إسكندر لوسائل الإعلام عن زواجه، مشيرًا إلى أن ارتباطه بـ"هبة" جاء بعد علاقة حب دامت 14 عامًا، بعد أن كان رافضًا لهذه الخطوة، وحرص على تأجيل القرار كثيرًا حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وتغيّرت نظرته لفكرة الزواج، وشعر برغبة جامحة في تأسيس عائلة مع المرأة التي اختارها قلبه.