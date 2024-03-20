رصد تعديلات بصورة ثانية التقطتها الأميرة كيت ميدلتون

أثارت صورة جديدة، بعد أزمة الصورة المعدلة لأميرة ويلز كيت ميدلتون، موجة من الجدل، بعد أن قالت وكالة "رويترز" إنها رصدت صورة ملكية ثانية كانت، كيت ميدلتون، التقطتها بنفسها ونشرها قصر كينزنغتون، لكنها "خضعت لتعديلات".

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الصورة الملكية الثانية، نشرها قصر كينزنغتون لوسائل الإعلام، وقد "خضعت لتعديلات في 8 مواقع"، وذلك بعد تحليل أجراه محررو الصور في الوكالة.

وأظهرت الصورة، التي نشرت في أبريل /نيسان من العام الماضي، الملكة إليزابيث الراحلة، تتوسط مجموعة من أحفادها، في عيد ميلادها السابع والتسعين.

وقال قصر كينزنغتون، مقر مكتب الأمير وليام وزوجته كيت في لندن، حينذاك، إن الأميرة (42 عامًا) التقطت الصورة في المقر الملكي الأسكتلندي بقلعة بالمورال في الصيف الماضي.

وأبلغت شركة "غيتي إميدجيز" للصور عملاءها في وقت سابق الثلاثاء، بأن الصورة الملتقطة في بالمورال "تم تعديلها رقميا من المصدر بغرض التحسين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورغم عدم اكتشاف أي مشكلة في الصورة، فإن فحصا لمحرري الصور في "رويترز" خلص إلى وجود تعديل واضح في 8 أجزاء من الصورة، باستخدام الاستنساخ الرقمي.