ملك النرويج يخضع لعملية لتنظيم ضربات القلب في ماليزيا

خضع هارالد الخامس ملك النرويج، البالغ من العمر 87 عامًا، لعملية تثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب، اليوم السبت، بمستشفى في ماليزيا دخله إثر إصابته بعدوى، حسبما أفاد القصر الملكي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال القصر في بيان: "اتُخذ القرار هذا الصباح، وتمّ تثبيت (الجهاز) بنجاح".

ونقل البيان عن "بيور بيندز" الطبيب الشخصي للملك قوله إنّ "الملك في حالة جيدة، لكنّه لا يزال بحاجة إلى الراحة"، مضيفًا أنّ "هذا الإجراء سيجعل عودته إلى الوطن أكثر أمانًا".

ووفق البيان، فقد تمّ زرع "جهاز مؤقت لتنظيم ضربات القلب" في مستشفى "سلطانة مليحة" في جزيرة لانكاوي شمال غرب ماليزيا الذي دخله، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب عدوى.

وأضاف البيان "أنّه من المرجّح عودة الملك إلى وطنه خلال الأيام المقبلة".

وعانى الملك الأكبر سنًّا في أوروبا، الذي يستخدّم عكّازين خلال تنقّله، من سلسلة من المشاكل الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث خضع لعملية جراحية في القلب، كما عانى من مشاكل والتهابات تنفسية مختلفة.

كما اضطُرّ إلى تعليق التزاماته لعدّة أيام، في نهاية كانون الثاني/يناير، بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.