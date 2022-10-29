ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يعزز صدارته بإسقاط ساسولو

عزز فريق نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه ساسولو (4-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 12 من المسابقة.

وتقمص فيكتور أوسيمين دور البطولة لنابولي بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 4 و19 و77 وأضاف خفيشا كفاراتخيليا الهدف الرابع في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة طرد أرماند لوريونت لاعب ساسولو في الدقيقة 84.

ووضع أوسيمن فريقه في المقدمة في الدقيقة الرابعة، مستغلا تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وضاعف اللاعب النيجيري، البالغ عمره 23 عاما، النتيجة في الدقيقة 19 من تمريرة أخرى لعبها كفاراتسخيليا، الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 36 قبل أن يكمل أوسيمن ثلاثيته في الدقيقة 77 عندما قطع الكرة من لاعبي ساسولو ووضعها من فوق أندريا كونسيلي حارس مرمى ساسولو.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 15 نقطة في المركز التاسع.