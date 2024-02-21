نظام ثوري يكشف مزايا الدماغ على أساس الجنس

في دراسة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، كشف باحثون من جامعة ستانفورد للطب عن أدلة دامغة تدعم فكرة أن الرجال والنساء يظهرون أنماطًا متميزة من نشاط الدماغ.

ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تلقي الدراسة ضوءًا جديدًا على الجدل الطويل الدائر حول وظيفة الدماغ الخاصة بكل جنس.

واستخدم فريق البحث نموذج شبكة عصبية عميقة لتحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لأدمغة الذكور والإناث. وقد أظهر نظام الذكاء الاصطناعي المتطور هذا دقة ملحوظة، إذ ميز بين نشاط الدماغ لدى الرجال والنساء بدقة تزيد على 90%.

وقد كشفت الدراسة عن اختلافات كبيرة في المقام الأول داخل ثلاث شبكات عصبية: شبكة الوضع الافتراضي، والجسم المخطط، والشبكة الحوفية. وأظهرت هذه الشبكات، المعروفة بتأثيرها على العمليات المعرفية المتنوعة مثل أحلام اليقظة، واسترجاع الذاكرة، واتخاذ القرار، والتنظيم العاطفي، تباينات بين الجنسين، ما يؤكد الأسس البيولوجية لتنظيم الدماغ الخاص بكل جنس.

وفقًا للخبراء، تحمل النتائج آثارًا عميقة لفهم الفيزيولوجيا المرضية للاضطرابات العصبية والنفسية، التي يظهر الكثير منها بشكل مختلف بين الرجال والنساء. وتنتشر حالات مثل التوحد ومرض باركنسون بشكل أكبر بين الذكور، بينما تتأثر الإناث بشكل غير متناسب بالتصلب المتعدد والاكتئاب. ومن خلال توضيح الركائز العصبية لهذه التفاوتات، يمهد البحث الطريق لمزيد من التدخلات المستهدفة والعلاجات الشخصية المصممة خصيصًا لتناسب جنس الأفراد.

وتمثل منهجية الدراسة خروجًا عن مناهج الذكاء الاصطناعي التقليدية، إذ تقدم نموذجًا شفافًا و"قابلا للتفسير" يوضح الآليات العصبية الكامنة وراء اختلافات الدماغ القائمة على الجنس. وعلى عكس أنظمة "الصندوق الأسود" المبهمة، يوضح نموذج الذكاء الاصطناعي لفريق ستانفورد مناطق محددة في الدماغ مهمة للتمييز بين نشاط الدماغ عند الذكور والإناث.