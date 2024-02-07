10 صور وثقت اللحظات الأخيرة لأشخاص قبل موتهم المأساوي
تعد الكاميرا وسيلة لالتقاط الذكريات وتوثيق الأحداث دائما، ولطالما سجلت لحظات مفصلية، إما أنها غيّرت أحداثا عالمية للأبد، أو حياة أفراد.
لكن واحدة من أكثر اللحظات رعبا توثيق عدسة الكاميرا لآخر صور حية لأشخاص قضوا نحبهم بطرق مأساوية.
مصارع الثيران فيكتور باريو
قتل فيكتور باريو (29 عاما)، وهو مصارع معروف على مستوى إسبانيا، عندما اخترق قرن الثور صدره.
ومثلت وفاة "باريو" أول وفاة لمصارع ثيران في القرن الحالي.
وتمكنت عدسة كاميرا من التقاط اللحظات الأخيرة لمصارع الثيران وهو يقاوم ألم الجرح، الذي اخترق صدره وأرداه قتيلا.
ولم تكن فقط الصورة التي التقطت، إذ تم توثيق مشهد كامل لموت باريو، بينما كان التلفاز ينقل المصارعة.
الطفلة تشيريش بيريوينكل
في عام 2016، أفرجت شرطة فلوريدا الأمريكية عن فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطفلة القاصر تشيريش بيريوينكل، البالغة 13 عاما، والتي قتلت في جريمة اغتصاب بشعة بعد استدراجها من قبل رجل خمسيني عام 2013.
والتقطت الصورة من كاميرا المراقبة في أحد فروع "وول مارت"، حيث كانت الطفلة رفقة والدتها وشقيقاتها لشراء الملابس، وعُرضت صورة لتشيريش بينما كان يصحبها قاتلها إلى الخارج، بحجة شراء وجبات من ماكدونالدز لها ولعائلتها بعد إقناع والدتها بذلك.
وتمثل الصورة آخر ظهور لتشيريش قبل أن يأخذها المتهم في مركبة، ويغتصبها ويقتلها، ثم يلقيها جثة قرب كنيسة.
زوجان من مهرجان موسيقي
عندما فتح ستيفن بادوك، البالغ 64 عاما، في أكتوبر 2017، النار في لاس فيغاس بنيفادا الأمريكية، لم تكن تعلم دينيس بورديتوس أن الصورة التي التقطتها وهي في غاية السعادة مع زوجها كانت الأخيرة لها.
وكانت دينيس تحضر مهرجانا موسيقيا مع زوجها، عندما أطلق بادوك النار من الطابق 32 في أحد الفنادق على مئات المدعوين في المهرجان، وبعد أن أفرغ ألف طلقة، توفي على الأقل 867 شخصا، بعضهم متأثرا بإصابته بالرصاص، والبعض الآخر بسبب التدافع.
وماتت دينيس إثر إصابتها بالرصاص في وقت لاحق بين يدي زوجها، بعد أن وثقت آخر صورة تجمعهما معا.
ولم تعرف مطلقا دوافع مطلق النار، الذي عُثر عليه منتحرا بعد أن أطلق النار على نفسه مباشرة عقب جريمته.
جولي كالان
كانت الفتاة الأمريكية الشابة جولي كالان، البالغة 18 عاما، تستعد لمستقبل مشرق وتخطط لجامعتها، عندما قبلت عرضا من صديقها السابق للمشي معا لمسافة طويلة كوداع أخير.
لم تعرف كالان أن الصور التي تم التقاطها لها، من قبل صديقها القاتل فيما يبدو، هي الأخيرة، قبل أن يقدم على قتلها بشكل وحشي.
أطلق صديق كالان، "بونر"، الرصاصة الأولى في مؤخرة رأسها، مثلما كانت تقف في الصورة الأخيرة لها، وعندما انهارت، أطلق الرصاصة الأخرى بين عينيها، قبل أن يدفعها من الجرف، البالغ ارتفاعه 40 مترا.
وزير الخزانة الأمريكي
في هذه الصورة المروعة، التي تسبق آخر صورة لوزير الخزانة الأمريكي روبرت باد دواير، وهو يدس المسدس في فمه وينتحر أمام العشرات من الصحافيين في مؤتمر صحافي، يظهر دواير وهو يحمل مسدسه.
وقع حادث الانتحار الشهير عام 1987، عندما انتحر دواير على الهواء مباشرة، بعد اتهامه بالفساد، فنفذ انتحاره احتجاجا على التهمة، وكذلك حتى تحصل زوجته على معاش تقاعده، نظرا لأنه وطبقا للقانون يمكن أن تحصل عائلته على المعاش طالما هو لا يزال في منصبه.
تم حذف الفيديو المروع، الخاص بانتحار وزير الخزانة الأمريكي، وهو يفجر رأسه مباشرة على الهواء، من قبل قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
مصورة وجنود
لم تكن المصورة الأمريكية الشابة هيلدا آي كلايتون، البالغة من العمر 22 عاما، تعلم أن لحظة التقاطها لصورة أثناء تدريب الجيش الأفغاني عام 2013 ستكون الأخيرة لها، ولأربع جنود آخرين، التقطت كاميرتها لحظاتهم الأخيرة.
وأثناء الصورة، انفجر أنبوب هاون عن طريق الخطأ، ما تسبب في النهاية المأساوية للجنود الأربعة والمصورة الشابة.
بول ووكر
تم التقاط الصورة الأخيرة للممثل الأمريكي، وبطل أفلام "السرعة والغضب"، بوول ووكر، في سيارته من نوع "بورش"، وذلك قبل مصرعه بوقت قليل في حادث سير مروع.
وقاد ووكر سيارته بسرعة عالية في 30 نوفمبر 2013، قبل أن تصدم بعمود وتنشطر نصفين وتشتعل النيران فيها، ما أدى إلى مقتل الممثل الأمريكي وصديقه روجر روداس.
توباك شاكور
هذه هي آخر صورة معروفة تم التقاطها لمغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور، عام 1996، قبل مقتله في إطلاق نار من سيارة مارة بمحاذاة السيارة التي كانت تقله.
بقي حادث إطلاق النار لغزا وحديثا للصحافة طوال سنوات، وقبل أشهر فقط انطلقت محاكمة زعيم عصابة سابق يدعى دواين، يبلغ حاليا 60 عاما، في اغتيال شاكور.
وسبق للزعيم السابق لعصابة "ساوث سايد كومبتون كريبس" في لوس أنجليس أن اعترف قبل مدة طويلة بأنه كان في سيارة الـ"كاديلاك" البيضاء التي أُطلقت منها الرصاصات الأربع التي قتلت توباك عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره.
وتفاخر دواين بوجوده آنذاك في مسرح الجريمة، لكنه دأب على التأكيد أن الرصاصات انطلقت من المقعد الخلفي للسيارة، بينما كان هو يجلس في مقعدها الأمامي.
أدولف هتلر
قبل يومين من وفاته الغامضة، تظهر هذه الصورة أدولف هتلر واقفاً خارج مخبأه في برلين، يتفقد الأضرار التي أحدثتها قنبلة.
وقيل إن هتلر انتحر رفقة زوجته في مكتب له في قبو، حيث عثر عليه وقد أطلق على رأسه رصاصة، بينما رجحت مصادر أن تكون زوجته قد سممت نفسها.
ستيف جوبز
يظهر ستيف جوبز، مؤسس الشركة العملاقة والشهيرة "أبل"، في آخر صورة له قبل أيام قليلة فقط من وفاته، وقد ظهرت عليه آثار المرض.
وتوفي جوبز بسبب سرطان البنكرياس عام 2011.