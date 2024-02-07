10 صور وثقت اللحظات الأخيرة لأشخاص قبل موتهم المأساوي

في عام 2016، أفرجت شرطة فلوريدا الأمريكية عن فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطفلة القاصر تشيريش بيريوينكل، البالغة 13 عاما، والتي قتلت في جريمة اغتصاب بشعة بعد استدراجها من قبل رجل خمسيني عام 2013.

والتقطت الصورة من كاميرا المراقبة في أحد فروع "وول مارت"، حيث كانت الطفلة رفقة والدتها وشقيقاتها لشراء الملابس، وعُرضت صورة لتشيريش بينما كان يصحبها قاتلها إلى الخارج، بحجة شراء وجبات من ماكدونالدز لها ولعائلتها بعد إقناع والدتها بذلك.

وتمثل الصورة آخر ظهور لتشيريش قبل أن يأخذها المتهم في مركبة، ويغتصبها ويقتلها، ثم يلقيها جثة قرب كنيسة.