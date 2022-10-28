شرطة دبي تقبض على "الخفاش" أحد أهم مروجي المخدرات

أسهمت عملية نوعية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في القبض على "الخفاش"، أحد أكثر مروجي المخدرات البارعين في التخفي.

وتمكنت تحريات مكافحة المخدرات من تحديد هوية "الخفاش" وإلقاء القبض عليه في عملية استمرت 10 أيام.

ويعتبر "الخفاش" الذراع اليمنى لأحد أهم تجار المخدرات خارج الإمارات، والرجل الثاني في عصابة تقوم بتوزيع المخدرات داخل الإمارات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ إجمالي المخدرات التي تم ضبطها من قبل رجال الأمن، والتي كانت بحوزة "الخفاش"، ما يقارب من 200 كيلوغرام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي التفاصيل، قال خالد بن مويزة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالنيابة، إنه بعد ضبط عدد من المروجين الآسيويين، وكشف عدة مواقع لمخدرات مدفونة ومخبأة، كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتسلمون بين فترة وأخرى كميات من المخدرات للتوزيع من مروج ثالث يدعى "الخفاش" والذي ينتمي لذات العصابة، لكن لا أحد يعرف اسمه أو شكله، حيث تتم العملية دائما بغموض وسرية.

وأضاف أن التاجر –رئيس العصابة- المتواجد خارج الدولة هو حلقة الوصل الوحيدة بين أفراد عصابته داخل الإمارات.

وتابع مدير الإدارة بالنيابة بن مويزة، أنه بعد تحريات مكثفة تم وضع خطة محكمة أسمت بالاشتباه بأحد الأشخاص في الثلاثين من عمره، وبعد ضبطه متلبسا في أحد المواقع، زعم في البداية أنه مدمن في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

لكن التحريات أثبتت أنه "الخفاش" المعني بالقضية، وتبين أنه يمتلك سيارتين، الأولى لتحركاته اليومية، والثانية يكسوها الغبار ويخفيها داخل مواقف البناية التي يسكن فيها وهي التي يعدها مخزنا آمنا للمخدرات.