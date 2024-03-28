تونس.. محكمة الاستئناف تحيل وزيرا سابقا على الجنائية
أحالت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، المحامي والوزير السابق في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الشواشي أطلق سراحه إلا أنه قيد المراقبة، على خلفية شكوى قدمتها ضده وزيرة العدل ليلى جفال.
وأوضحت أنه سيحاكم إثر تصريحات إعلامية قد أدلى بها وتتعلق بالحكومة. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالبحث ضدّ الشواشي.
ودعت وزيرة العدل أمام البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى احترام واجب التحفظ وعدم تقديم تفاصيل عن القضايا قيد التحقيق.
وأفادت هيئة الدفاع عن الوزير السابق أن القضايا المرفوعة ضده وما سبقها، ومنها قضيّة "التّآمر ضد الدولة" هي قضايا "سياسية تغيب عنها الأفعال المادية المجرّمة وانتفاء أبسط الأدلّة والإثباتات والحجج".