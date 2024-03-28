تونس.. محكمة الاستئناف تحيل وزيرا سابقا على الجنائية

أحالت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، المحامي والوزير السابق في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الشواشي أطلق سراحه إلا أنه قيد المراقبة، على خلفية شكوى قدمتها ضده وزيرة العدل ليلى جفال.

وأوضحت أنه سيحاكم إثر تصريحات إعلامية قد أدلى بها وتتعلق بالحكومة. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالبحث ضدّ الشواشي.