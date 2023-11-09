علامات تحذيرية لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

حذرت مؤسسة خيرية بريطانية من ارتفاع حالات سرطان الفم والوفيات في المملكة المتحدة والتي أصبحت معدلاتها أعلى من أي وقت مضى.

وقالت إن ذلك يأتي "كنتيجة مدمرة" لنقص الخدمات الصحية المتعلقة بصحة الأسنان لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ "المملكة المتحدة تسجل سنويا ما يقرب من 9,860 حالة من سرطان الفم، ما يمثل زيادة بنسبة 47% خلال العقد الأخير"، وذلك وفقا لبيانات جديدة من مؤسسة صحة الفم (وهي مؤسسة خيرية غير ربحية)، والتي تم جمعها كجزء من حملة "شهر مكافحة سرطان الفم في نوفمبر".

ونقلت الصحيفة عن نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم قوله "إن الافتقار إلى الخدمات الصحية المتعلقة بصحة الأسنان والتي يمكن تقديمها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والذي يتعدى معالجة آلام الأسنان وتسوس الأسنان محفز صامت للمأساة".

وأضاف كارتر أنّ النقص المقلق في إمكانية الوصول إلى خدمات طب الأسنان يؤدي إلى تشخيص سرطان الفم في مرحلة متأخرة، وهي نتيجة مدمرة للإهمال الممنهج".

وكانت جمعية طب الأسنان البريطانية (BDA) قد حذرت في وقت سابق من هذا العام من أن عدد أطباء الأسنان التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة كان عند أدنى مستوى له منذ عام 2014.

ووجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " العام الماضي، أن "9 من كل 10 عيادات أسنان تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة لم تستقبل مرضى بالغين جددا لتلقي الرعاية الصحية المتعلقة بصحة الأسنان".

وأفادت الصحيفة أن مؤسسة صحة الفم وجدت في بحث أجرته المؤسسة الخيرية أنّ 12% فقط من السكان "يستطيعون تحديد العلامات التحذيرية المبكرة لمرض سرطان الفم".