معرض في تونس لاستكشاف متحف قرطاج الوطني بحلته المستقبلية

تستضيف تونس حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، معرضًا يتمحور حول أعمال التجديد الضخمة لمتحف قرطاج الوطني، في مشروع رأى النور بدعم أوروبي على شكل هبة مقدمة لتونس بقيمة 12 مليون يورو، إثر مسابقة دولية شارك فيها مهندسون من 31 بلدًا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، المجموعة الغنية للمتحف، التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة عائدة إلى حقب مختلفة، من العصرين البونيقي والروماني إلى القرن العشرين، مرورًا بالعصر البيزنطي، لن تكون مرئية قبل إعادة افتتاح المتحف في نهاية عام 2026.

ومع ذلك، فإن الموقع الذي تتوزع في أرجائه في الهواء الطلق بقايا قديمة وقبر أجوف للقديس لويس (ملك فرنسا الذي توفي في قرطاج من وباء الطاعون العام 1270)، سيظل متاحًا من خلال المنظر البانورامي لخليج تونس خلال أعمال التجديد المتوقع انطلاقها في حزيران/يونيو 2025.

وفي نهاية المشروع، سيحتوي المتحف على مساحة عرض أكبر بثلاث مرات (2200 متر مربع) مقارنة بالمساحة السابقة، كما سيضمّ مطعمًا ومساحات خارجية مجددة بالكامل.