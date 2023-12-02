فتاة تلتقي شبيهتها على "تيك توك" لتكتشف سرا عائليا غامضا

تبدلت حياة الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، آنو سارتانيا، إلى الأبد، عندما أبلغها أصدقاؤها بعثورهم على أخرى تشبهها إلى حد كبير على تطبيق "تيك توك".

ولاحقًا، تبين لـ"آنو" أن شبيهتها ما هي إلا توأمها البيولوجي المفقود منذ فترة طويلة بعد انفصالهما في تجارة تبني في السوق السوداء.

في البداية، اعتقد أصدقاء آنو أنّ الفتاة الأخرى ما هي إلا صديقتهم، وقد قامت بصبغ شعرها بالأزرق. لكن بعد أن قاموا بإبلاغها بذلك، بحثت آنو عن الفتاة في "تيك توك" لتُصدم هي الأخرى بالشبه الهائل.

لاحقًا، قررت آنو المشاركة في إحدى المجموعات في جورجيا، والمتخصصة في قصص المفقودين، ومن خلال حكايات التبني والانفصال لما لا يقل عن 230 ألف عضو في المجموعة، تمكنت آنو من تعقب شبيهتها "تاكو خفيتيا"، لتدرك كلتا الفتاتين أنهما توأم، وتم فصلهما عند الولادة وتبنيهما.

وقع التوأم المعني، ضحية للسوق السوداء لعمليات التبني غير القانونية في جورجيا، حيث يتم أخذ الأطفال حديثي الولادة من أمهاتهن وبيعهم لعائلات ثرية. كما تشارك العديد من الممرضات في خطف الأطفال الخدج من أمهاتهن عقب ولادتهم، وإبلاغ الأمهات لاحقًا بـ"موت الطفل".

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أنّ آنو سارتانيا وتاكو خفيتيا، اكتشفتا بشكل مأساوي أنه تم إبلاغ والدتهما بوفاتها بعد وقت قصير من ولادتهما، في يونيو العام 2002.

وتبين أن المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد، بعد ثبوت تورط والدهما "غوتشا جاخاريا" في بيعهما سرًا إلى السوق السوداء بعد أن "اعتقد خطأ أن التوأم ليسا ابنتيه".