خط بحري يربط تونس والمغرب وليبيا بإسبانيا.. هل يعزز الوحدة المغاربية؟

يربط خط بحري جديد تونس بالمغرب وليبيا وصولا إلى إسبانيا، وقال خبراء إنه سيرفع حجم المعاملات التجارية بين البلدان المغاربية، وسيعمل على نقل الحاويات ابتداء من مارس/ آذار الجاري.

ويتميز الخط بالمدة القصيرة التي تستغرقها رحلة السفن للوصول إلى الوجهات المذكورة.

وقال مالك العلوي، الوكيل البحري المعتمد للخط التجاري الجديد، في تصريحات صحفية للإعلام التونسي، إن افتتاحه بصفة رسمية سيمكن من إكمال الرحلة إلى المغرب في 4 أيام فقط، وستستغرق الرحلات إلى إسبانيا 6 أيام فقط، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدان المغاربية وإسبانيا.

عودة الدفء

ووصف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، إطلاق الخط البحري بـ"الحدث المميز"، لافتا إلى أن هذه الخطوة الاقتصادية "ستعيد الروح ولو بشكل جزئي إلى دول المغرب العربي".

وأشار الحسيني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أهمية إطلاق خط بحري من هذا الحجم ومدى تأثيره الاقتصادي على البلدان المعنية.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن هذا الخط، سيساهم في تنمية المبادلات التجارية بين الأقطار المغاربية المعنية، لافتا أن تونس تستفيد بشكل كبير من هذا الخط البحري، إذ ستصدّر منتجاتها لعدد من الدول.