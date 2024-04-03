أحمد مالك يكشف تفاصيل صادمة عن طفولته

روى الفنان أحمد مالك ذكريات صادمة حول مرحلتي الطفولة والمراهقة في حياته، مشيرًا إلى أنّ انفصال والديه وقع وعمره 16 عامًا، ما أصابه بصدمة نفسية قوية وحالة من الغضب والرغبة في الهروب وعدم تحمل المسؤولية، لا سيما بعد عيشه العنف والشجار المستمر بين والديه قبيل الطلاق.

ولفت في حوار مع برنامج (AB Talks ) الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إلى أن والدته ربة منزل، ولذلك عندما وقع الطلاق تعرضوا لمشكلة بشأن الدخل والإنفاق على المنزل وعليهم، موضحًا أنّ ما زاد من وقع الأزمة وحدتها، اضطراره إلى أن يختار بين الإقامة مع أمه أو أبيه وانتهى الأمر به للإقامة مع أمه.

وفيما يتعلق بمرحلة الطفولة، كشف الفنان المصري، الذي يتمتع بقوام رشيق، عن مفاجأة وهو أنه كان طفلا بدينا وضعيف البنية ويعاني من الخجل والحساسية طوال الوقت؛ لأنه كان يشعر أن لدية مشكلة تتعلق بمظهره وقوامه.