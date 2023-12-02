إلغاء رحلات الطيران وقطارات المسافات الطويلة في ميونيخ بسبب الثلوج

قالت شركة "دويتشه بان" الألمانية للسكك الحديدة ومطار ميونيخ إن رحلات قطارات المسافات الطويلة ومئات الرحلات الجوية من وإلى مدينة ميونيخ ألغيت، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لمطار ميونيخ أنه من المقرر ألا تغادر الرحلات أو تصل إليه حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على الأقل.

وقالت "دويتشه بان" على موقعها الإلكتروني إن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى محطة القطار المركزية في ميونيخ. وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التوقف طوال اليوم، ونصحت المسافرين بإعادة حجز رحلاتهم.