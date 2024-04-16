حقيقة إقامة الفنانة السورية فيلدا سمور في دار المسنين

وكانت مقابلة تعود للفنانة السورية وحديثها عن دار المسنين وحقيقة كون عائلتها تخلّت عنها وتركتها في الدار، قد أثارت جدلاً بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود حديث الفنانة السورية إلى ما قبل عامين أثناء تصوير فيلم عن المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، حيث عبرت عن رأيها في إقامة كبار السن في دار المسنين، مؤيدة هذه الفكرة.

وقالت إنها ليست ضد مبدأ أن يقيم كبار السن في دار المسنين، نظرًا لصعوبة حياة الأبناء في العصر الحالي وانشغالهم، حيث يضل كبير السن في المنزل معظم الوقت بمفرده، بينما يجد في دار المسنين الأنس والاهتمام، مشددة على أنها تدرك أن رأيها قد يخالفه الكثيرون، لكنها لا ترى بأسًا فيه.