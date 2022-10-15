بقيادة صلاح ومبابي.. ليفربول يمكنه الحصول على تشكيل مذهل العام المقبل (صورة)

مبابي

المهاجم الفرنسي غير سعيد في باريس سان جيرمان، بل ويشعر "بالخيانة" من قبل النادي لدرجة أنه يفكر في "كسر عقده" - بعد أشهر فقط من توقيع صفقة باهظة.

ومع اقترابه من باب الخروج من بارك دو برينس، تتزايد الإشارة إلى أن خطوته التالية قد تكون ليفربول.

ويقال إن الريدز مستعدون لتقديم 175 مليون جنيه إسترليني للفائز بكأس العالم 2018 مع منافسة من ريال مدريد للحصول على توقيعه.

ومن المؤكد أن مبابي سيقود الهجوم - ربما بجانب أو بدلًا من داروين نونيز - مع المتألق محمد صلاح من الجناح الأيمن ثم على الجانب الآخر جيرمي دوكو.

وبحسب ذا صن، فإن كلوب من أشد المعجبين بجناح رين - خاصة بعد خسارة ساديو ماني وإصابة لويس دياز.

ومع ذلك، فإن تشيلسي وآرسنال يطاردان الجناح البلجيكي البالغ من العمر 20 عامًا.

وفي خط الوسط، يحتاج فريق آنفيلد إلى المزيد من اللاعبين، وفابينيو هو الخيار الأول بلا منازع في مركز الوسط المدافع.

وتياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر يتنافسون على مقعدين، بينما يعاني نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وآرثر ميلو من الإصابات.

وكيرتس جونز وهارفي إليوت من الشباب الواعدين، لكن إضافة بيلينغهام ستكون انقلابًا كبيرًا.

وتقول ذا صن إن لاعب بروسيا دورتموند الشاب، الذي تولى قيادة فريقه هذا الموسم ، يتمتع بالفعل بالخبرة على المستوى الدولي، ويبدو أنه مستعد للانطلاق مع إنجلترا في كأس العالم.

ويمكن أن ينضم إلى فابينيو في خط الوسط الثاني - على غرار اللعب مع ديكلان رايس في منتخب إنجلترا أو في دور أكثر تقدمًا بقليل رقم 8 مع تياغو أو إليوت.

بالنسبة لأزمة ضم بيلينغهام، فإن ليفربول يتخلف عن مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في السباق على اللاعب الشاب الموهوب في خط الوسط.

دفاعيا، يعتبر ترينت ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون الثنائي المفضل في مركز الظهير لليفربول.

يميل فيرجيل فان ديك إلى أن يكون في شراكة مع جويل ماتيب أو إبراهيما كوناتي في مركز قلب الدفاع - على الرغم من ارتباط مدافع غلطة سراي فيكتور نيلسون بالانتقال إلى ليفربول.

في المرمى، أليسون هو الرقم 1 الواضح ولن يفقد مكانه في وقت قريب.