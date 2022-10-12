سعد ناطق يطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد فقدانه الوعي خلال مباراة أبها والتعاون (فيديو)
حرص سعد ناطق، لاعب نادي أبها، على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، إثر سقوطه مغشيا عليه في مباراة فريقه ضد نظيره التعاون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، بالدوري السعودي.
وقال سعد ناطق في فيديو نشره نادي أبها للاعب من المستشفى، يوم الأربعاء "أحب أن أطمئن الجميع على حالتي الصحية، خلال الساعات المقبلة سأخرج من المستشفى وشكرا لرسائلكم وتواصلكم، والحمدلله على فوز أبها".
وطمأن نادي أبها بدوره الجماهير العراقية على الوضع الصحي للمدافع سعد ناطق عبر بيان رسمي جاء فيه "أوضحت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب سعد ناطق لحالة إغماء داخل الملعب ".
وأضاف "حالته الصحية جيدة ولله الحمد، وسيغادر مستشفى القصيم خلال الساعات المقبلة" .
من جانبهم رفع لاعبو أبها قميص زميلهم ناطق بعد نهاية المباراة مع التعاون في لفتة رائعة تجاه المدافع العراقي متمنين له العودة السريعة إلى الملاعب.
وعند الدقيقة الـ43 من زمن اللقاء ارتطمت الكرة بقوة بوجه سعد ناطق ليسقط لاعب أبها فاقدًا الوعي على أرض الملعب، إثر الاصطدام القوي للكرة برأسه وهو ما استدعى تدخل رجال الإسعاف المتواجدين في الملعب، إذ نقلوا اللاعب بسيارة الإسعاف لأحد المستشفيات للاطمئنان عليه.
يذكر أن المدافع الدولي سعد ناطق هو المحترف العراقي الوحيد المتواجد بالدوري السعودي للموسم الحالي.
وفاز أبها 3-1 على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليُلحق بالتعاون هزيمته الأولى في الموسم.
ورفع أبها رصيده للنقطة السابعة ليرتقي للمركز الـ12، أما التعاون فتوقف رصيده عند النقطة الـ14 ويحتل المركز السادس.
وكان أشرف المهديوي صاحب التهديد الأول للتعاون على مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الـ19.
وحاول ليندر تاوامبا في الدقيقة الـ24 لكن عارضة أبها تصدت لتسديدته الصاروخية.
إلا أن أبها لم يصمد أكثر من 44 دقيقة واستقبل هدفا برأسية الهداف الكاميروني.
وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون بعد عرقلة فهد الرشيدي من الحارس ديفيز إيباسي، لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
وفي الدقيقة الـ57 أرسل صالح العمري عرضية أرضية حولها زكريا سامي في الشباك ليدرك التعادل لأبها.
ونجح فيليبي كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.
ووسط اندفاع التعاون بحثًا عن التعادل، سجل سعد السلولي ثالث أهداف أبها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحقق أبها فوزه الأول بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.
ويحل التعاون ضيفًا على الاتفاق في الجولة المقبلة، كما يستضيف الباطن فريق أبها.