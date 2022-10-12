سعد ناطق يطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد فقدانه الوعي خلال مباراة أبها والتعاون (فيديو)

وعند الدقيقة الـ43 من زمن اللقاء ارتطمت الكرة بقوة بوجه سعد ناطق ليسقط لاعب أبها فاقدًا الوعي على أرض الملعب، إثر الاصطدام القوي للكرة برأسه وهو ما استدعى تدخل رجال الإسعاف المتواجدين في الملعب، إذ نقلوا اللاعب بسيارة الإسعاف لأحد المستشفيات للاطمئنان عليه.

يذكر أن المدافع الدولي سعد ناطق هو المحترف العراقي الوحيد المتواجد بالدوري السعودي للموسم الحالي.

وفاز أبها 3-1 على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليُلحق بالتعاون هزيمته الأولى في الموسم.

ورفع أبها رصيده للنقطة السابعة ليرتقي للمركز الـ12، أما التعاون فتوقف رصيده عند النقطة الـ14 ويحتل المركز السادس.

وكان أشرف المهديوي صاحب التهديد الأول للتعاون على مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الـ19.

وحاول ليندر تاوامبا في الدقيقة الـ24 لكن عارضة أبها تصدت لتسديدته الصاروخية.

إلا أن أبها لم يصمد أكثر من 44 دقيقة واستقبل هدفا برأسية الهداف الكاميروني.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون بعد عرقلة فهد الرشيدي من الحارس ديفيز إيباسي، لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الـ57 أرسل صالح العمري عرضية أرضية حولها زكريا سامي في الشباك ليدرك التعادل لأبها.

ونجح فيليبي كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.

ووسط اندفاع التعاون بحثًا عن التعادل، سجل سعد السلولي ثالث أهداف أبها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق أبها فوزه الأول بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.

ويحل التعاون ضيفًا على الاتفاق في الجولة المقبلة، كما يستضيف الباطن فريق أبها.