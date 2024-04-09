تصريحات "صادمة" لأحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان المصري أحمد العوضي حقيقة فيديو متداول عن ظهوره في المكان ذاته مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكان فيديو متداول لدعوة "سحور" في مصر، أظهرت الفنانة عبد العزيز من بين المدعوين وهي تلتفت ناحية طليقها أحمد العوضي في لحظة وصوله كذلك إلى السحور.

ووفق موقع "القاهرة 24"، نفى العوضي مقابلة طليقته في أي دعوة سحور، مؤكدا أن جميع مقاطع الفيديو المتداولة حول التفات ياسمين عند رؤيته "عارية عن الصحة".

وقال في تصريحات تلفزيونية إن "قصة حبه مع ياسمين عبد العزيز تخللتها العديد من النجاحات والأزمات وكذلك المرض"، لافتا إلى أنها ساندته بعد طلاقهما.

واعتبر العوضي أن ياسمين عبد العزيز النجمة الأهم على صعيد الوطن العربي.

وألمح إلى أن الزواج قد ينتهي، إلا أن الحب لا ينتهي، وعلق: "لسه بقول أنها الحب الحقيقي في حياتي، وانفصالنا أقدار، ودا قسمة ونصيب، وانفصالنا كان راقي على قد احترام الناس لينا واحترامنا لنفسنا، الناس تشوف مننا الحلو فتبقى قدوة أننا نصدر طاقة حلوة".

وشدد على أن الفنانة عبد العزيز هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، مبينا أنه سيظل يعتبرها كذلك، حتى لو جرّت هذه التصريحات انتقادات عليه.

في المقابل، ردت ياسمين عبد العزيز بشكل "غامض" على تصريحات العوضي، إذ ما لبثت أن انتهت المقابلة التلفزيونية مع طليقها حتى نشرت عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، مقطع من أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبدالوهاب، بينما رجح متابعون أنها تقصد بذلك تكذيب كلام أحمد العوضي عنها.

ورغم مرور 3 أشهر على إعلان الفنانين المصريين انفصالهما رسميا، إلا أن كلا منهما قام بإلغاء متابعة الآخر عبر "إنستغرام" قبل 3 أيام فقط، فيما رأى متابعون أن هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد انتهاء "العدة الشرعية".