عبد الله الرويشد يسافر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه

أعلن الحساب الرسمي لـ"روتانا لايف" على منصة "إكس" عن سفر الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه بعد مروره، مؤخرًا، بوعكة صحية.

وكتب مسؤول صفحة "روتانا لايف": "سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى له الصحة والعافية، وأن يعود لمحبيه في القريب العاجل".

من جانبها، طمأنت الفنانة السورية أصالة نصري جمهور الفنان الكويتي على صحته، مشيرة إلى أنها حصلت على فيديو قصير منه طمأنها على حالته الصحية.

وأضافت أصالة خلال تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس": "فرحت جدًا بفيديو صغير طمأنني على أستاذي صاحب أحلى وأطيب ابتسامة، الموهوب الكبير الذي تعد أغانيه محطات رسمت صورًا مهمة في حياتنا".

وتابعت أصالة موجهة حديثها للرويشد: "أبو خالد يا عبد الله، أنت بتقدر بمحبتنا وإرادتك، وبإذن الرحمن الرحيم أوّلاً، ترجع أحسن من أول، الله يكون معك برحلتك، وترجع لنا بالسلامة، آمين يارب العالمين".

وتعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، في فبراير الماضي، لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشف ملك أحمد، وكيل أعمال الرويشد، عبر منصة "إكس"، أن الأطباء منعوا الزيارة عن الفنان حاليًا، لحاجته التامة إلى الراحة.

وتابع مطمئنًا جمهور الرويشد الكبير في العالم العربي: "إن شاء الله أموره طيبة، وكل شيء مستقر".

كما أكد مشاري بويابس، صديق الفنان الرويشد، منع الزيارة عنه، بعد أن نفى سابقًا تعرضه لجلطة دماغية.