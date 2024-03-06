عمره يناهز الـ80 عامًا.. عراقي يتخرج في كلية القانون بجامعة كربلاء
تحتفل كلية القانون في جامعة كربلاء في العراق للدفعة 2024 بتخرّج الطالب محمد، وهو مسن عراقي يبلغ من العمر 80 عامًا، ولم يزل يعانق قاعات الدراسة ويجتهد فيها رغم كبر سنة.
ويقول الطالب محمد سعيد الكربلائي لـ"إرم نيوز": "بعد دراستي في الابتدائية، أربعينيات القرن الماضي، كان لدي ولع كبير في الدراسة، وعبارة تتردد في ذهني دائمًا، وهي "كاد المعلم أن يكون رسولاً"، وأحبّ القراءة والاطلاع، وأكملت دراستي في الهندسة المدنية، العام 1971، وتوظفت في دوائر الدولة لغاية 1981، وكانت هناك ظروف معينة دفعتني للمغادرة وعدت بعد العام 2003".
وأضاف الكربلائي: "بسبب ولعي في التعلّم حفَّزت نفسي وقررت الدخول إلى كلية القانون في جامعة كربلاء، واليوم أنا تخرجت في هذه الكلية، وذلك بسبب عشقي للقانون، فأنا أعتبر دراسة القانون من أرقى الدراسات الإنسانية للدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، وخذلان الباطل".
واختتم كلامه بالقول: "أتمنى من الجميع أن يتابع دراسته دون التوقف عند فكرة العمر، فالعمر مجرد رقم، والعلم والمعرفة تدلان على مستوى ثقافة الشخص، وعمره الحقيقي".