السعودية توقف 126 متهمًا بقضايا فساد في عدة وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن توقيف 126 متهمًا في قضايا فساد في حصيلة تمثل عملها خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان رسمي، إن هذه القضايا شملت: الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وأوضحت الهيئة أن القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها، خلال الشهر الماضي، شملت وزارات: الداخلية، الحرس الوطني، التعليم، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء.

وأضافت "نزاهة" أنها أجرت 3209 جولات رقابية، والتحقيق مع 288 مشتبهًا بهم، وتوقيف 126 متهمًا، تم إطلاق عدد منهم بكفالة ضامنة.

كما أوضحت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" العام 2016، ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها.

وترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ "رؤية 2030"، في العام 2017، لجنة مكافحة فساد خاصة، أوقفت عددًا من الوزراء، والأمراء، ورجال الأعمال، بتهم فساد مليارية.