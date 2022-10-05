ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي أمام جدة

فشل النادي الأهلي في الحفاظ على تقدمه، ليتعادل 1/1 ضد جدة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"

المباراة كانت الأولى للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد توليه المهمة الفنية لفريق أهلي جدة وكانت على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري يلو.

تقدم الأهلي بهدف سجله هيثم عسيري في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد متابعته لعرضية بتسديدة قوية "على الطاير" سكنت الشباك الجداوية.

ونجح البراء باعظيم في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 58 لصالح فريق جدة، بعدما انفرد بمرمى الأهلي ثم سدد الكرة في الشباك.