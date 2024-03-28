إليسا: أعيش قصة حب كبيرة مع ثري من خارج لبنان

ورفضت إليسا الكشف عن اسم حبيبها، موضحة: "يمكن أتزوجه وأحب هذا الإنسان بالذات لأن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معي يكون عندي أولاد ولكن أبحث عن الرفقة الطيبة، وهو لطيف".

واستفاضت إليسا في الحديث عن حبيبها، قائلة: "يحبني أكثر مما أحبّه لكني أنا أيضاً أحبه كثيراً، وأثق به إلى حدٍّ بعيد وأشعر بارتياح كبير معه، ولم يجعلني أفكر في شيء خاطئ تجاهه، ويستوعب كل صفاتي، ونحن متشابهان في الصفات وننتمي إلى نفس البرج ونفس اليوم ونفس الطباع وردات الفعل وطريقة الزعل".

وتحدثت عن موقع الغيرة في علاقتهما: "فيه أوقات بيكون فيه الغيرة مني وكتير صادفتها بعلاقات حب ومع أصحاب وصديقاتي وأوقات اضطريت أنهي علاقات وصداقات دامت سنوات، وهو يغار علي ولا أراه عيبا، فأنا الأخرى أغار عليه".