إليسا: أعيش قصة حب كبيرة مع ثري من خارج لبنان
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص أكبر منها بثلاث سنوات، وهو ثري من خارج لبنان.
وأضافت إليسا خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "بودكاست بيج تايم": "حبيبي من خارج لبنان، وهو يكبرني بعامين أو ثلاثة، ولا يتدخل في عملي الفني أو لباسي على المسرح"، لافتة إلى أنه عندما يكونان معاً خارج العمل تكون له الكلمة حول لباسها، فهو يغار من أبطال "كليباتها" وهي تراعي مشاعره، بحسب قولها.
ورفضت إليسا الكشف عن اسم حبيبها، موضحة: "يمكن أتزوجه وأحب هذا الإنسان بالذات لأن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معي يكون عندي أولاد ولكن أبحث عن الرفقة الطيبة، وهو لطيف".
واستفاضت إليسا في الحديث عن حبيبها، قائلة: "يحبني أكثر مما أحبّه لكني أنا أيضاً أحبه كثيراً، وأثق به إلى حدٍّ بعيد وأشعر بارتياح كبير معه، ولم يجعلني أفكر في شيء خاطئ تجاهه، ويستوعب كل صفاتي، ونحن متشابهان في الصفات وننتمي إلى نفس البرج ونفس اليوم ونفس الطباع وردات الفعل وطريقة الزعل".
وتحدثت عن موقع الغيرة في علاقتهما: "فيه أوقات بيكون فيه الغيرة مني وكتير صادفتها بعلاقات حب ومع أصحاب وصديقاتي وأوقات اضطريت أنهي علاقات وصداقات دامت سنوات، وهو يغار علي ولا أراه عيبا، فأنا الأخرى أغار عليه".