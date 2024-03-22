إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر اشتباكات مع مسلح فلسطيني في رام الله (فيديو)
أصيب 4 جنود إسرائيليين بجراح في حصيلة أولية، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات متواصلة وقعت في غرب رام الله بالضفة الغربية، بعد أن أطلق فلسطيني النار على حافلة مستوطنين، لتعلن وسائل إعلام عبرية لاحقًا تحييد منفذ العملية.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن 4 جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ، عقب ساعات من المواجهات.
ونقلت وكالة الأناضول عن القناة 12 الإسرائيلية، مقتل منفذ العملية الفلسطيني بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.
وأفاد إعلام عبري أن حالة أحد الجنود المصابين حرجة، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى في مستوطنة دوليف.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أن مسلحًا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي "دوليف" و"طلمون".
وأفادت الأناضول أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير بزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين، وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعملية الملاحقة.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعًا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.
وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.