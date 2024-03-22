إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر اشتباكات مع مسلح فلسطيني في رام الله (فيديو)

أصيب 4 جنود إسرائيليين بجراح في حصيلة أولية، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات متواصلة وقعت في غرب رام الله بالضفة الغربية، بعد أن أطلق فلسطيني النار على حافلة مستوطنين، لتعلن وسائل إعلام عبرية لاحقًا تحييد منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 4 جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ، عقب ساعات من المواجهات.

ونقلت وكالة الأناضول عن القناة 12 الإسرائيلية، مقتل منفذ العملية الفلسطيني بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

وأفاد إعلام عبري أن حالة أحد الجنود المصابين حرجة، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى في مستوطنة دوليف.