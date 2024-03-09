مريضة سرطان ترمي بنفسها من أعلى مستشفى في العراق

أقدمت شابة عراقية من محافظة ذي قار، مصابة بمرض السرطان، اليوم السبت، على رمي نفسها من أعلى مستشفى الحسين في الناصرية، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع "شفق نيوز"، فقد كشف مصدر أن "الفتاة في العشرينيات من عمرها، وأقدمت على الانتحار برمي نفسها من الطابق الخامس في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية".

وقال المصدر إن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

بدورهم، قال متابعون إن الفتاة، موظفة في الصحة، وكانت حاملاً، وأنجبت طفلها في الشهر السابع، لكنه توفي بسبب معاناتها من تكسر بكريات الدم وأمراض أخرى، وحذرتها الطبيبة من الحمل، بسبب أضراره الشديدة عليها، إلا أنها بعد إنجابها ووفاة الطفل أجرت فحوصًا جديدة، لتكتشف إصابتها بالسرطان، ما دفعها إلى الانتحار.