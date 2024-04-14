جيني إسبر: "الشللية" أبعدتني عن أعمال المنصات.. ولهذا السبب قد أعتزل الفن

قالت الفنانة السورية جيني إسبر، إن الوسط الفني منذ بدايته وهو يعتمد على "الشللية"، لافتة إلى أن هذا السبب الرئيس في ابتعادها عن أعمال المنصات، ومن الممكن أن تعتزل الفن قريبا لهذا السبب.

وأضافت إسبر خلال لقاء عبر تلفزيون "الجديد": "الشللية في توزيع الأدوار موجودة منذ زمن، وليس فقط مع ظهور المنصات، حيث إن بعض الأسماء تتكرر وتتواجد في جميع الأعمال الفنية تقريبا، وقليلا ما تجد أسماء جديدة تتكرر في أعمال فنية إلا إذا كان وجها جديدا، وأعتقد إني سأعتزل الفن قريبا".