جيني إسبر: "الشللية" أبعدتني عن أعمال المنصات.. ولهذا السبب قد أعتزل الفن
قالت الفنانة السورية جيني إسبر، إن الوسط الفني منذ بدايته وهو يعتمد على "الشللية"، لافتة إلى أن هذا السبب الرئيس في ابتعادها عن أعمال المنصات، ومن الممكن أن تعتزل الفن قريبا لهذا السبب.
وأضافت إسبر خلال لقاء عبر تلفزيون "الجديد": "الشللية في توزيع الأدوار موجودة منذ زمن، وليس فقط مع ظهور المنصات، حيث إن بعض الأسماء تتكرر وتتواجد في جميع الأعمال الفنية تقريبا، وقليلا ما تجد أسماء جديدة تتكرر في أعمال فنية إلا إذا كان وجها جديدا، وأعتقد إني سأعتزل الفن قريبا".
وكشفت جيني إسبر عن الفنان السوري الذي تحبه القنوات الفضائية، وتباع أعماله بشكل أسرع، لافتة إلا أن هذا الفنان بالتأكيد هو تيم حسن؛ إذ يتمتع بجماهيرية كبيرة، ودائما تحبه الفضائيات وتشتري أعماله، ووصفته بـ"الحالة الخاصة".
وبسؤالها عن الفنان الأكثر تملقا للمنتجين من أجل المشاركة في الأعمال، أشارت إلى أن هناك الكثير من الفنانين يفعلون ذلك، لافتة إلى أنه ليس تملقا بالمعنى الحرفي، ولكن دائما هناك فنانون يرتاحون في العمل مع مخرج معين والعكس، لذا يتم اختيارهم في جميع الأعمال.
يذكر أن الفنانة جيني إسبر شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بأربعة أعمال فنية، هي مسلسل "الخطايا من تأليف شهد الحموي وإخراج طارق سواح، ومسلسل "رماد الورد"، من تأليف وإخراج ديانا فارس، ومسلسل "عزك يا شام"، و الجزء الرابع من مسلسل "القط الأحمر".