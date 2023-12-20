طفلة بعمر 8 أعوام تفوز بجائزة أفضل لاعبة في بطولة الشطرنج الأوروبية

حصلت بودهانا سيفاناندان، البالغة من العمر 8 سنوات، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب أفضل لاعبة شطرنج في أوروبا، بعد فوزها ببطولة قارية، في بطولة أوروبا السريعة والخاطفة التي أقيمت في زغرب، كرواتيا.

وتغلبت بودهانا في أول جولة دولية لها، على مدربة منتخب إنجلترا للسيدات لورين دكوستا البالغة من العمر 39 عامًا، في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن تتعادل مع بطل رومانيا مرتين فلاديسلاف نيفدنيتشي، 54 عامًا، في الجولة الأخيرة.