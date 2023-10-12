حذف جميع حسابات الفنانة جواهر الكويتية

حُذفت جميع حسابات الفنانة جواهر الكويتية من على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تصريح بهذا الشأن من قبل إدارة أعمالها أو أفراد عائلتها.

يأتي ذلك بعد عودة جواهر الكويتية إلى الكويت منذ نحو أسبوعين بعد إيقاف العلاج عنها في لندن، إثر تعذر استمرار علاجها من سرطان المعدة، والذي تعاني منه منذ سنوات.

ومع عودة الفنانة جواهر للكويت، دخلت العناية المركزة في المستشفى، بينما ناشدت عائلتها الدعاء لها، مؤكدين أنها أصبحت "بين يديّ الله".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن تطورات الوضع الصحي للفنانة الكويتية، في الوقت الذي تم فيه حذف جميع حساباتها.