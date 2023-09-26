ما هو الخرف الجبهي الصدغي الذي أصاب بروس ويليس؟

يصيب الخرف الجبهي الصدغي في العادة، الأشخاص ما بين عمر 45 إلى 65 عامًا، ومع ذلك فقد يصيب من هم أقل أو أكبر من ذلك.

وبحسب موقع "الطبي"، يحدث هذا المرض نتيجة تراكم بروتين غير طبيعي في خلايا المخ يطلق عليه أجسام "بيك"؛ ما يؤدي إلى تلف الخلايا وعدم قدرتها على أداء وظيفتها بشكل صحيح.

وعادة ما يتراكم هذا البروتين في الفصوص الجبهية والصدغية؛ ما يؤثر على النطق والكلام، والتحكم في المشاعر والسلوك، وكذلك المهارات الحركية، والقدرة على التخطيط والتنظيم.

وتلعب العوامل الوراثية، الدور الأكبر، في انتقال هذا المرض. لكن السبب الدقيق وراءه لم يُعرف حتى الآن.

ولا يوجد علاج نهائي متوفر للخرف الجبهي الصدغي إلى حد الآن، لكن بعض الأدوية المستخدمة تسيطر قليلًا على الأعراض، في حال تم الكشف عنها مبكرًا. وفي المراحل المتأخرة، فإن الشخص يصبح بحاجة إلى رعاية على مدار 24 ساعة.