ما هو الخرف الجبهي الصدغي الذي أصاب بروس ويليس؟
انتشر سريعًا خبر إصابة الممثل الأمريكي بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي، وذلك بعد معاناة عائلته طويلًا مع أعراض لم تكن واضحة أو معروفة.
وبدأ الأمر مع بطل سلسلة "داي هارد" بظهور أعراض تتعلق بما يسمى "الحبسة"، أي فقدان القدرة على الكلام واستخدام اللغة، قبل أن يتم التعرف – وبعد أشهر – على طبيعة مرضه.
لكن لماذا تأخر تشخيص بروس ويليس؟
قد يصعب تشخيص الخرف الجبهي الصدغي، نظرًا لتشابه أعراضه مع العديد من الأمراض الأخرى، مثل أنواع الخرف الأخرى واضطراب ثنائي القطب.
وأوضحت هيمنغ سوزان ديكنسون، الرئيس التنفيذي لجمعية التنكس الجبهي الصدغي، أنه في المتوسط، يستغرق الأمر أربع سنوات للأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي ليتم تشخيصهم بشكل صحيح.
وقالت "ديكنسون" - خلال ظهورها مع زوجة الممثل الأمريكي في برنامج الإعلامية هدى قطب – أن المصابين بالخرف الجبهي كثيرًا ما يتم تشخيصهم بشكل خاطئ.
وغالبا ما يعاني مرضى هذا النوع من الخرف، وفق ديكنسون، من الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب بسبب تغيراتهم السلوكية أو حتى مرض باركنسون أو التصلب الجانبي الضموري بسبب مخاوف تتعلق بالتنقل.
أسباب الخرف الجبهي الصدغي
يصيب الخرف الجبهي الصدغي في العادة، الأشخاص ما بين عمر 45 إلى 65 عامًا، ومع ذلك فقد يصيب من هم أقل أو أكبر من ذلك.
وبحسب موقع "الطبي"، يحدث هذا المرض نتيجة تراكم بروتين غير طبيعي في خلايا المخ يطلق عليه أجسام "بيك"؛ ما يؤدي إلى تلف الخلايا وعدم قدرتها على أداء وظيفتها بشكل صحيح.
وعادة ما يتراكم هذا البروتين في الفصوص الجبهية والصدغية؛ ما يؤثر على النطق والكلام، والتحكم في المشاعر والسلوك، وكذلك المهارات الحركية، والقدرة على التخطيط والتنظيم.
وتلعب العوامل الوراثية، الدور الأكبر، في انتقال هذا المرض. لكن السبب الدقيق وراءه لم يُعرف حتى الآن.
ولا يوجد علاج نهائي متوفر للخرف الجبهي الصدغي إلى حد الآن، لكن بعض الأدوية المستخدمة تسيطر قليلًا على الأعراض، في حال تم الكشف عنها مبكرًا. وفي المراحل المتأخرة، فإن الشخص يصبح بحاجة إلى رعاية على مدار 24 ساعة.