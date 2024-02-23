الرياضة تفيد النساء أكثر من الرجال

وجدت دراسة جديدة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أنّ النساء بحاجة إلى قدر أقل من التمارين لتحقيق الفائدة عينها مقارنة بالرجال، وفق المؤلفة الأساسية الدكتورة سوزان تشينغ، مديرة معهد أبحاث الشيخوخة الصحية بمعهد سميدت للقلب في مركز سيدارز - سايناي الطبي.

وتقول تشينغ، إنه "بعبارة أخرى، النساء حقّقن مكاسب أكبر من الرجال في وقت وجهد أدنى بذلنه خلال التمارين الرياضية".

وبيّنت الدراسة التي شملت أكثر من 400 ألف بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 27 و61 عامًا، أنّ النساء اللواتي مارسن الرياضة لمدة 150 دقيقة بالحد الأدنى أسبوعيًّا، أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 24٪، من النساء اللواتي لم يحققن هذا الحد، بينما أظهرت البيانات أن الرجال الذين مارسوا التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15% مقارنة بالرجال الآخرين، الذين لم يحققوا هذه العتبة.

كما كانت النساء أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سواهما من أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 36% إذا مارسن الرياضة، مقارنة بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 14% لدى الرجال الذين مارسوا الرياضة.

وكشفت الدراسة أن الرجال يحتاجون لـ 300 دقيقة أسبوعيًّا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي كي يلمسوا تراجعًا أكبر لجهة خطر الوفاة، في حين أن النساء حققن الفائدة عينها لدى ممارستهنّ 140 دقيقة أسبوعيًّا.

وبيّنت الدراسة أن الخطر استمر بالتراجع مع زيادة التمارين إلى 300 دقيقة أسبوعيًّا.

وأوضحت تشينغ أن البيانات أظهرت أن الإناث يملن إلى ممارسة التمارين الرياضية بوتيرة وانتظام أدنى من الذكور؛ ما يعني أنّهنّ يحصلن على فوائد أكثر عندما يمارسن التمارين الرياضية.