بكاء مؤثر للممثل السعودي عبد العزيز السكيرين (فيديو)

وتوفي الفنان السعودي خالد سامي، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز "60 عامًا" بعد معاناة مع المرض.

وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا. ‏والدي خالد الدسيماني، أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي، انتقل إلى رحمة الله، اليوم، بسبب تداعيات صحيّة".

وأضاف: "والدي كان أيقونة فنيّة، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلًا طيّبًا.. أنا وعائلتي نمرّ بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".

يذكر أن الفنان الراحل خالد سامي تعرض لبضع انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى، في العام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج، وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى، مطلع 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجراء عملية زراعة كبد بمستشفى الحرس الوطني في الرياض.

وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.