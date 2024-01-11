باسم يوسف ينفي إنقاذه حياة شقيق الإعلامي عمرو أديب

نفى الإعلامي المصري باسم يوسف تدخله لإنقاذ حياة شقيق الإعلامي عمرو أديب، عماد الدين أديب.

وكان عمرو أديب كشف في وقت سابق عن تعرض شقيقه عماد الدين لأزمة قلبية مفاجئة على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العربي الإستراتيجي بدبي "قمة المليار متابع".

وأشاد عمرو أديب حينئذ بمواطنه باسم يوسف، مؤكدًا أنه أجرى الإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقه عماد، ورافقه في سيارة الإسعاف حتى المستشفى، معلقًا: "كان بيطمني عليه باستمرار.. ورغم أن علاقتي بباسم مش جيدة، لكن ما فعله جعلني أكن له كل الاحترام".

وشدد "يوسف" في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" على أنه "لم ينقذ حياة أي شخص"، مؤكدًا أن صحة عماد الدين أديب جيدة، مضيفًا أن ردة فعل الإسعاف في دبي كانت سريعة جدًّا.

وأضاف: "أنا عملت اللي أي حد في أولى طب ممكن يعمله، وقفت جنبه وقست معدل نبضه وطلبت من الناس الموجودة يجيبوا دكتور.. أي حد في مكاني كان هيعمل كده".

وكان عمرو أديب كشف تفاصيل وضع شقيقه عماد الدين بعد تعرّضه لأزمة قلبية، إذ تبين انسداد الشريان التاجي بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وبعدها سقط وهو يتحدث في مؤتمر بدبي.

وقال إنه "تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة لفتح الشريان التاجي".

وأشار عمرو أديب إلى أنّ باسم يوسف أجرى إسعافات أولية لشقيقيه بصفته طبيبًا فور تعرضه للأزمة.

وأوضح أنّ هذه الإسعافات الأولية التي قام بها باسم يوسف لشقيقيه عماد الدين أديب كانت في غاية الأهمية لإنقاذ أخيه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، وكانت السبب في إنعاش قلبه مرة أخرى.

وأكد عمرو أديب أن "ما فعله باسم يوسف يعتبر ديْنًا في رقبته"، واصفًا شخصه بـ"الجدعنة والشهامة" وأنهما لا تقدران بثمن.