الفقر يفتك ببنوك الطعام في أسبانيا وسط أزمة معيشية حادة

في وتيرة ارتفاع لم تشهدها منذ العام 1980، زادت أسعار المواد الغذائية في أسبانيا، ودفعت التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، مطلقةً تنبيهًا للحكومة بتسريع وتكثيف إجراءات مساعدات الرعاية الاجتماعية.

وتشهد البلاد، التي كانت العام الماضي تحاول إيجاد حلاً لفائض الطعام، وتسن التشريعات التي تكافح هدره، اليوم، زيادة ملحوظة في طوابير الفقراء والجائعين أمام بنوك توزيع الطعام والتي بدورها رفعت جاهزيتها أمام زيادة شريحة المستفيدين، المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني.

وازدادت شريحة أصحاب الدخل المحدود بحوالي 30% تقريبا، بحسب إحصائيات أممية، وفيما كانت في السابق تقتصر على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي، أصبحت اليوم تستوعب شرائح أكبر وفئات اجتماعية كانت تنعت بالميسورة سابقا، لكنها أصيبت بالعوز الناجم عن الحرب وأزمة الطاقة حالها حال الملايين في القارة العجوز.