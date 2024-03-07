الطب الشرعي في سوريا يكشف ملابسات وفاة قيس الزرزور

بعد الكشف على جثة الشاب قيس الزرزور، الذي توصلت إليه فرق البحث مفارقاً الحياة في أحد سراديب مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس السورية، قال تقرير الطبابة الشرعية إن سبب الوفاة هو نقص الأكسجين، الذي أدى إلى توقف القلب.

وأكد التقرير أنّ وفاة الشاب قيس حصلت قبل أسبوع من اليوم، وأنه لا شبهة جنائية في وفاته. وأشار إلى عدم وجود أية كسور في جسمه إنما هناك سحجات حصلت بسبب محاولته النجاة.

ورفض أهل الشاب قيس، تشريح الجثة بعد العثور عليه ميتاً في أحد سراديب المغارة إثر بحث طويل استمر عشرة أيام.

ويشيع جثمان الشاب قيس يوم غد الجمعة، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة شعبية ورسمية واسعة.