"المانجو" قد يكون عنصرا غذائيا مهما للحوامل

سلطت دراسة حديثة، نشرها موقع newsweek، الضوء على أهمية استهلاك المانجو للأمهات الحوامل أو المرضعات. ونظرًا لأن الحمل يفرض متطلبات غذائية متزايدة، فإن ضمان تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية يبقى أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، تكشف الأبحاث أن نسبة كبيرة من الأمهات الحوامل حول العالم لا يتمكنَّ من تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية الموصى بها، والتي تشمل العناصر الحيوية مثل الفيتامينات D وC وE، إلى جانب حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ومع تعرض النساء الحوامل لمختلف المضاعفات الصحية، بما في ذلك سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، أكد الخبراء على الدور المحوري للنظام الغذائي في الإستراتيجيات الوقائية. وقد تم اجراء تحليل شمل 16744 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا، يهدف إلى تقييم تأثير استهلاك المانجو على الملاءمة الغذائية الشاملة لهؤلاء النساء.

وقد برزت المانجو كنقطة محورية في التحليل بسبب محتواها الغذائي الغني، الذي يشمل الألياف والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين E، وهي مكونات أساسية مرتبطة بتخفيف المخاطر المرتبطة بالحمل. ومن خلال استخدام مؤشر الأكل الصحي، لاحظ الباحثون ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 16٪ في درجة المؤشر بين النساء اللاتي أدرجن المانجو في نظامهن الغذائي مقارنة بغيرهن.

وعلى وجه التحديد، أظهرت مستهلكات المانجو تزايدًا لمختلف العناصر الغذائية:

زيادة بنسبة 70% في فيتامين سي، زيادة بنسبة 31% في الألياف، زيادة بنسبة 30% في فيتامين E، ارتفاع بنسبة 26% في مستويات حمض الفوليك، زيادة بنسبة 16% في المغنيسيوم، زيادة بنسبة 11% في البوتاسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط استهلاك المانجو بانخفاض تناول السكريات المضافة بنسبة 17% والدهون المشبعة بنسبة 11%؛ ما يؤكد أيضًا قدرتها على تعزيز نظام غذائي متوازن.

ولتوسيع نطاق البحث، شملت الدراسة فحص الأنماط الغذائية بين 18784 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، وكشفت عن تحسينات مماثلة في الجودة الغذائية الشاملة بين عشاق المانجو.

ويؤكد ليوناردو أورتيجا، مدير الأبحاث في المجلس الوطني للمانجو، على الآثار الأوسع لدمج المانجو في المناظر الطبيعية الغذائية المتنوعة. وإدراكًا للأهمية الثقافية للمانجو وقدرتها على تعزيز العدالة الغذائية، يدعو أورتيجا إلى الاستفادة من هذا الغذاء لزيادة الجودة الغذائية عبر التركيبة السكانية متعددة الثقافات.

وبهذا، فإن نتائج التحليل تأتي بمثابة حافز لتعزيز الخيارات الغذائية المستنيرة بين الأمهات الحوامل، مع ظهور المانجو كحليف واعد في تعزيز صحة الأم والجنين.