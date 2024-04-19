مصر.. اعترافات صادمة في قضية "قاتلة زوجها" التي مارست الخيانة إلى جوار جثته

تتوالى الاعترافات الصادمة في جريمة قتل زوجة لزوجها بمساعدة عشيقها، وهي الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة "بدر" التي تقع على بعد 46 كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة.

وقال العشيق ويدعى "سيّد" أمام جهات التحقيق، إنه هو من اقترح على الزوجة "فاطمة" التخلص من زوجها "ياسر" حتى يخلو لهما الجو رغم أنه تربطه صلة قرابة به.

وأكد قيامه بنفسه بتقطيع الجثة في حمام البيت، بعد أن أرسلت "فاطمة" ابنها "حسن" إلى خارج المنزل، ووزع الجثة على 11 كيسًا بلاستيكيًا، بما في ذلك الوسادة والملاءات الملوثة بدم الضحية، وتناوب هو والزوجة على التخلص منها في أماكن مختلفة.

وأوضح أنه نصحها لاحقًا بالتقدم ببلاغ إلى الشرطة للادعاء باختفاء زوجها حتى تبدو الأمور طبيعية، مشيرًا إلى أنهما بعد التخلص من الجثة عادا إلى المنزل ليمارسا الرذيلة وكأنهما يحتفلان.

وسبق أن أكدت الزوجة أنها مارست الخيانة مع عشيقها إلى جوار جثة زوجها قبل تقطيعها أكثر من مرة، حيث كان المتهمان في أقصى درجات الهدوء وهما يخططان لجريمتهما المروّعة.

وتعود خلفيات الجريمة إلى ما يقرب من عامين حين بدأ "ياسر"، الزوج المخدوع الذي تحول إلى جثة، بالثقة في ابن خالته "سيد" الذي يعمل معه "عامل معمار" في مشاريع البناء والتشييد في مدن جديدة حول القاهرة. وإثر ذلك تعرّف "سيد" على الزوجة "فاطمة"، التي بدأت تشكو إليه زوجها ثم مارست الخيانة معه لأول مرة منذ عام ونصف في بيتها الأصلي في مدينة الأقصر في صعيد مصر في غياب الزوج. وحين انتقلت "فاطمة" وابنها إلى مدينة بدر لتعيش مع زوجها بشكل نهائي، انتظمت في علاقة الخيانة مع "ياسر".