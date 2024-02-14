اقتراح للفنانة ميس حمدان عن "عقد الزواج" يثير جدلا

أثارت تصريحات للفنانة الأردنية ميس حمدان عن اقتراح يتعلق بالزواج، جدلا واسعا بين مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلت حمدان برأيها بشأن الزواج، وإذا ما كانت تنصح به أم لا، خلال لقاء تلفزيوني، مقترحة أن يتم تخصيص "عقد زواج مؤقت"، محددا بعدد سنوات معينة.

وقالت في لقاء ضمن برنامج "رؤيا مصر" إنها تقترح أن يكون الزواج مرتبطا بمدة زمنية معينة، وليس دائما، لافتة إلى أنها تؤيد فكرة عقد زواج متجدد كل ثلاث سنوات مثلا أو برضا الطرفين، إذا أرادا الاستمرار أم لا.

وأوضحت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين مثلا، ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".

وشددت على أنها "تقترح ذلك من منظور خارجي فقط؛ إذ إن الأمر قد يكون مختلفا إن كنت طرفا في العلاقة".

على صعيد آخر، تشارك الفنانة الأردنية ميس حمدان حاليا في فيلم "السيستم"، الذي يعرض في دور السينما، كضيفة شرف، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق.