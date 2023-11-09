بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بـ139 مليون دولار

بيعت لوحة "امرأة الساعة" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار ضمن مزاد نظمته دار "سوذبيز" مساء الأربعاء في نيويورك، في مبلغ يشكل رقمًا قياسيًّا ثانيًا لعمل خاص بالفنان، الذي توفي عن 50 عامًا.

وداخل إحدى صالات "سوذبيز" في مانهاتن، لم تستغرق عملية المزايدة التي جرت عبر الهاتف سوى دقائق حتى بيعت اللوحة مقابل 139,36 مليون دولار بما يشمل الرسوم.

وتصور اللوحة، التي تعود إلى العام 1932 وقارنتها المسؤولة في دار "سوذبيز" بروك لامبلي بلوحة "موناليزا" لبيكاسو، إحدى شريكات حياة الفنان الإسباني وهي الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، وكان سعرها التقديري تخطى 120 مليون دولار.

وتعود هذه اللوحة إلى الثرية الأمريكية إميلي فيشر لانداو، التي توفيت هذا العام عن 102 سنة، وتُعرض مجموعتها التي تضم أعمالًا لويليم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول للبيع في المزاد.

وأشارت دار المزادات إلى أنّ اللوحة كانت معلقة في غرفة معيشة لانداو داخل منزلها في مانهاتن.

وكانت ماري تيريز والتر "ملهمة بيكاسو الذهبية"، وقد التقاها عام 1927 في باريس عندما كان متزوجًا من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا.