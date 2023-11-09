زينب العسكري تكشف عن نيتها العودة للتمثيل

خرجت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" تحدثت فيه عن علاقتها بالفن.

وقالت الفنانة "العسكري" في معرض حديثها إنها "اعتزلت التمثيل منذ نحو 15 عامًا على الأقل".

وأكدت خلال حديثها أن هناك عرضًا على أحد الأعمال الدرامية تلقته من مجموعة قنوات "أم بي سي"، لافتة في حديثها أن العديد من الأشخاص يلحون عليها للعودة إلى التمثيل.