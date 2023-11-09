زينب العسكري تكشف عن نيتها العودة للتمثيل
خرجت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" تحدثت فيه عن علاقتها بالفن.
وقالت الفنانة "العسكري" في معرض حديثها إنها "اعتزلت التمثيل منذ نحو 15 عامًا على الأقل".
وأكدت خلال حديثها أن هناك عرضًا على أحد الأعمال الدرامية تلقته من مجموعة قنوات "أم بي سي"، لافتة في حديثها أن العديد من الأشخاص يلحون عليها للعودة إلى التمثيل.
وأضافت زينب العسكري أنها "تحب الإلحاح عليها في هذا الشأن، لأنها تشعر أن ذلك يعكس تقديرًا لها"، خاتمة حديثها بالقول إنها "ستفكر في العرض".
وأثار حديث الفنانة البحرينية تكهنات بشأن نيتها العودة إلى التمثيل، خاصة أنها تؤكد للمرة الأولى أنها ستقوم بالتفكير بشأن ذلك.