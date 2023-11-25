افتتاح الدورة العشرين لمهرجان مراكش الدولي للفيلم

رفع الستار، مساء أمس الجمعة، عن الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار، والممثلة الإيرانية زهراء أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرج السويدي مصري الأصل طارق صالح، والكاتبة الفرنسية مغربية الأصل ليلى السليماني. وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلما.

ودعت جيسيكا تشاستين إلى "ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم، ومطالبة السياسيين بالتغيير".

وقرر منظمو هذه الدورة إلغاء كافة أشكال الاحتفالات وخاصة فقرة "البساط الأحمر" و"العروض المجانية" التي كان يقيمها المهرجان في ساحة "جامع الفنا" الشهيرة؛ وذلك تضامنا مع غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من شهر.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان "كان" كأفضل ممثل. ويكرّم المهرجان في هذه الدورة أيضا الممثل المغربي فوزي بنسعيدي.

وعرض، مساء أمس الجمعة، أيضا الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر" لمخرجه ريتشارد لينكليتر، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلما من 36 بلدا.