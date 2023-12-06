4 من كل 10 شبان بإسبانيا يشعرون بالوحدة بشكل دائم

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "مانانتيال" في إسبانيا، وبناءً على شهادات مئات الشباب بهدف التحقق من صحتهم النفسية وتحليل معلمي المدارس الثانوية والمستشارين التربويين، أنّ ما يقرب من أربعة من كل عشرة شباب يشعرون بالوحدة بشكل دائم أو في الكثير من الأحيان، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، فإنّ ما يقرب من نصف الشباب 45.8%، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و32 عامًا، يعانون من عدم الراحة العاطفية، وفي 6.3% من الحالات، يكون هذا الوضع أكثر حدة؛ ما يؤدي إلى إجراء اختبارات سريرية.

كما ربطوا الانزعاج العاطفي قبل كل شيء بمشاعر الحزن، 51.7%، وانعدام الأمان، 50.2%، والوحدة، 38.6%، وتتمثل السلوكيات الناتجة عن هذه المشاعر بعزل أنفسهم، 47.7%، وعدم النوم، 35.3%، وانعدام التواصل،33.1%.

وأشار التقرير إلى أن 47.1% من الشباب يشعرون بالتوتر أو القلق الدائم، و43.2% لا يستطيعون النوم أو لا ينامون مطلقًا، بينما 38.3% يشعرون بالوحدة.

وأضاف التقرير أن المعلمين والمربين يتفقون على أن التعبير عن الانزعاج ازداد بعد جائحة "كورونا" بسبب الظروف المحيطة مثل قلة التفاعل الاجتماعي نتيجة الحجر الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يواجهون انزعاجًا عاطفيًّا، يطلب الثلث فقط المساعدة من الأصدقاء أو العائلة، بينما لا يفعل 25% شيئًا، لدرجة أن الاستجابة الأكثر شيوعًا هي عزل النفس في 36.6% من الحالات.

كما لفت التقرير إلى المخاوف الأربعة الأكثر تأثيرًا على الحالة العاطفية للشباب، وهي عدم الاستقرار الاقتصادي في 82.5% من الحالات، والبطالة بنسبة 72.8%؛ والمستقبل بنسبة 70%، والحصول على الرعاية الصحية بنسبة 66.7%.

بينما يشعر ما يقرب من سبعة من كل عشرة بالقلق بشأن عدم فهم أسرهم لهم، ويشعر 62.9% بالقلق بشأن عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم.